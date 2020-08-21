Лига чемпионов и Лига Европы, из-за пандемии проходящие в рекордно короткие сроки, превратились в большой футбольный праздник для болельщиков. Один еврокубковый матч сменяется другим, не оставляя любителей сенсаций без тем для обсуждений. Но состав участников финала Лиги Европы получился совсем не сенсационным: до решающей стадии добрались сильнейшие команды турнира — «Интер» и «Севилья». Они встретятся уже сегодня, 21 августа, в 22:00 мск.

Ещё со времен Кубка УЕФА турнир стал любимым для «Севильи»: андалусийцы имеют в своей коллекции рекордные пять трофеев. Испанский клуб не проиграл ни одного финала, в котором принимал участие. Если и сегодня игроки «Севильи» поднимут над головой кубок, вряд ли кто-то будет удивлен.

Однако раздавать медали раньше времени не стоит: несмотря на то, что шестой кубок для «Севильи» стал бы красивой концовкой турнира, более предпочтительно на сегодняшний день выглядит «Интер». Подопечные Антонио Конте катком проехались по «Шахтеру» в полуфинале и в целом в последних матчах выглядели весьма убедительно.

Итальянская команда сейчас превосходит соперников в разных компонентах, в том числе и в игре наверху. Два гола в ворота «Шахтера» «Интер» забил после навесов, и захочет воспользоваться этим преимуществом и в сегодняшнем матче. В обороне у команды Конте тоже дела обстоят получше, чем у «Севильи». Нельзя сказать, что андалусийцы испытывают проблемы в защите, однако в матче с «МЮ» их штрафную буквально разрывало атаками. Если бы не голкипер Боно, «Севилья» вряд ли бы одержала верх в полуфинале, и вместо испанцев сегодня играли бы англичане.

Учитывая посткарантинное состояние команд, стоит обратить внимание на то, как «Интер» провел концовку чемпионата Италии. Подопечные Конте отстали от «Ювентуса» всего на одно очко, и это тоже аргумент в пользу итальянского клуба. Но и «Севилья» после паузы идет без поражений, а также достаточно много забивает: испанцы не отметились голами всего в двух матчах из последних четырнадцати. «Интер», в свою очередь, не забил лишь однажды в семнадцати встречах. Каким бы ни был исход матча, сегодня зрители могут рассчитывать на результативный футбол.

Посмотреть прямую трансляцию встречи можно будет по ссылке.