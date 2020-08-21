Бразильский нападающий «Кайрата» Вагнер Лав пояснил несостоявшееся возвращение в московский ЦСКА.

В интервью «Чемпионату» Вагнер Лав подтвердил, что летом 2020 года шли переговоры с московскими армейцами.

«Они хорошо складывались, но всё-таки моё возвращение в Россию не получилось. Я был разочарован, что не вернулся в ЦСКА. Но это футбол, так бывает», — сказал Вагнер Лав, подчеркнув, что причиной срыва переговоров стали не деньги.

По словам бразильца, ЦСКА — это клуб, который всегда хорошо относился к нему, а он был счастлив выступать в его составе. «Мы добивались больших целей. Я хотел, чтобы у болельщиков осталось понимание – здесь не стоял вопрос денег для меня», — заявил Вагнер Лав.

Напомним, Вагнер Лав играл за ЦСКА с 2004 по 2012 год с перерывами.