Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр был арестован на греческом острове Миконос, где он проводит свой отпуск.

По данным греческого портала Protothema, Магуайр ссорился с английскими туристами и это заметили местные полицейские. Полиция пыталась погасит конфликт, однако Магуайр оказал сопростивление, после чего был доставлен в полицейский участок. Футболист продолжил оскорблять полицейских, и его арестовали.

Пресс-служба «Манчестер Юнайтед» сообщила, что имеет контакт с Магуайром, который сейчас полностью сотрудничает с греческими властями.

Напомним, Магуайр перешел в «Манчестер Юнайтед» с августа 2019 года, в прошлом сезоне он провел за клуб 55 матчей, на его счету 3 гола и 3 передачи.