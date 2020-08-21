Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов рассказал о планах на дальнейшую подготовку спортсменок к сезону-2020/21 на Кубке мира.

В интервью РИА Новости Шашилов отметил, что на базе в Сочи сборная будет проводить тренировки до 26 августа, а следующий сбор пройдет в Тюмени.

«Второго сентября заезжаем. Это будет подготовка, а потом уже там же начнется чемпионат России», — отметил специалист.

По словам Шашилова, в Тюмени к команде обещала присоединиться Лариса Куклина, до этого занимавшаяся на самоподготовке. Информации по Екатерине Юрловой-Перхт и Евгении Павловой пока нет.

Напомним, в июле женская сборная России готовилась на сборах в Ижевске и в Чайковском, Пермский край.