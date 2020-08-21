Норвежский лыжник Петтер Нортуг созвал пресс-конференцию, на которой рассказал, как был задержан полицией в состоянии наркотического опьянения. Позже в его доме был обнаружен кокаин.

«У меня серьёзные проблемы со злоупотреблением психоактивных веществ, включая алкоголь и наркотики. Это то, что я должен признать. Ранее я не воспринимал это всерьёз и скрывал от окружающих», — сказал Нортуг, слова которого приводит Dagbladet.

Спортсмен признался, что проблемы начались после завершения карьеры. В январе 2019 года он впервые попробовал наркотические вещества и употреблял их во время вечеринок. По словам Нортуга, он уже не справляется сам и просит о помощи.

«Я достиг дна своей жизни и мне нужна помощь. Что касается последнего инцидента, то я признаю, что ехал со скоростью более 200 км/час и зачем-то даже снимал это на видео», — сказал Петтер.

Лыжник добавил, что отменяет все свои планы, чтобы посвятить время семье и прийти в себя.