Армянская фигуристка Анастасия Галустян высказалась по поводу того, что многие внутренние проблемы фигурного катания начали получать огласку.

В интервью Sport24 Галустян отметила, что выступает против огласки проблем фигуристов.

«У меня тоже много проблем. Но я не понимаю, почему болельщики, например, должны о них знать. Это внутренняя кухня», — сказала спортсменка, отметив, что все, о чем рассказывают фигуристки, происходит на самом деле: недовольство собой, депрессии и расстройство пищевого поведения.

«С одной стороны, это плохо. С другой, на этом сейчас начали акцентировать слишком много внимания. Зачем?», — задалась вопросом фигуристка.

Отметим, ранее с критикой быта в фигурном катании выступала Бетина Попова, свою историю недовольства собой рассказала Мария Сотскова.