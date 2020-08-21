Армянская фигуристка Анастасия Галустян высказалась о дружбе в фигурном катании.

В интервью Sport24 Галустян отметила, что у нее нет близких подруг, подчеркнув, что в дружбу нужно вкладываться, а иногда на это не остается сил.

«К тому же я с детства на катке. Основной круг общения — фигуристки. А я не верю в дружбу там, где есть соперничество», — сказала Галустян, подчеркнув, что общается с коллегами в раздевалке и обсуждает общие темы, однако это не дружба.

«В фигурном катании можно дружить, только если выступаешь в разных видах», — отметила Галустян.

Напомним, Анастасия Галустян живет и тренируется в Москве у своей матери, Ирины Галустян. Лучший результат спортсменки на данный момент — 12 место на чемпионате Европы.