ЦСКА готовится сделать «Спортингу» еще одно предложение по полузащитнику Жоау Палинье.

Как сообщает A Bola, сегодня, 21 августа, армейцы предложат за футболиста 12 миллионов евро. Это на два миллиона больше, чем ЦСКА хотел заплатить изначально.

Ранее сообщалось, что ЦСКА — не единственная команда, которая рассчитывает на приобретение Палиньи. Заполучить португальца также хотят несколько английских клубов, в том числе и «Вулверхэмптон», к переходу в который Жоау был близок ранее. Также в числе претендентов на игрока значатся клубы из Турции и Испании.

Действующий контракт Палиньи со «Спортингом» рассчитан до лета 2023 года. В минувшем сезоне хавбек отыграл 27 матчей, забил два гола и получил девять желтых карточек.