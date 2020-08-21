«Пари Сен-Жермен» и «Интер» связывались с нападающим «Барселоны» Лионелем Месси по поводу возможного трансфера.

Об этом сообщает журналист Танкреди Палмери в «Твиттере». Слухи о том, что Месси может покинуть каталонский клуб, появились после того, как команда осталась без трофеев впервые с сезона-2007/08.

СМИ утверждают, что Месси уже встретился с новым главным тренером «Барселоны» Рональдом Куманом и озвучил ему свое желание покинуть команду. Специалист в свою очередь заинтересован в том, что аргентинец остался в стане сине-гранатовых.

33-летний Месси выступает за «Барселону» на протяжении всей своей карьеры. В минувшем сезоне нападающий отыграл 44 матча на клубном уровне, в которых забил 31 гол и отдал 26 результативных передач.