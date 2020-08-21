Петербургский «Зенит» на своем поле примет «Тамбов» в матче четвертого тура чемпионата России по футболу. Игра будет проходить на стадионе «Газпром-Арена» сегодня, 22 августа, стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

«Зенит» в новом сезоне идет без поражений: подопечные Сергея Семака выиграли три матча из трех и набрали девять очков. У «Тамбова» в активе три очка: команда дважды проиграла на старте турнира, а затем одержала верх над «Химками».

Главным арбитром встречи назначен Игорь Панин (Дмитров). В роли его ассистентов выступят Дмитрий Чельцов (Москва) и Наиль Сейфетдинов (Казань); Резервный: Артём Любимов (Санкт-Петербург, Россия).