«Краснодар» на выезде встретится с «Уралом» в матче четвертого тура чемпионата России по футболу. Игра будет проходить сегодня, 22 августа, в Екатеринбурге. Арбитр даст стартовый свисток в 14:00 по московскому времени.

На данный момент в активе «Урала» всего два очка: подопечные Юрия Матвеева уступили «Динамо», затем сыграли вничью с «Рубином» и «Локомотивом». «Краснодар» потерял очки лишь в одном матче — с «Локомотивом».

Главным арбитром встречи назначен Евгений Турбин (Дмитров). В роли его ассистентов выступят Алексей Воронцов (Ярославль) и Илья Елеференко (Москва, Россия); Резервный: Роман Сафьян (Москва, Россия).