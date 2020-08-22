Тульский «Арсенал» на своем поле примет столичное «Динамо» в матче четвертого тура российской Премьер-лиги. Игра будет проходить сегодня, 22 августа, и начнется в 17:30 по московскому времени.

Главным арбитром встречи назначен Владимир Москалёв (Воронеж). В роли его ассистентов выступят Алексей Лунёв (Новосибирск) и Дмитрий Жвакин (Санкт-Петербург); Резервный: Алексей Амелин (Тула).

«Арсенал» начал новый сезон неудачно, набрав в трех матчах всего одно очко. В стартовом поединке туляки сыграли вничью с «Ахматом», затем уступили «Уфе» и «Краснодару». «Динамо» набрало семь очков благодаря победам над «Уралом» и «Ростовом», а также ничейному результату в игре с «Ротором».