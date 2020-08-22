ЦСКА на своем поле примет казанский «Рубин» в рамках четвертого тура чемпионата России по футболу. Игра будет проходить на «ВЭБ Арене» сегодня, 22 августа, стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

На данный момент в активе ЦСКА шесть очков после трех матчей. Подопечные Виктора Гончаренко обыграли «Химки» и «Тамбов», а затем уступили «Зениту». «Рубин» идет всего с одним набранным очком: команда Леонида Слуцкого сыграла вничью с «Уралом», а также проиграла «Локомотиву» и «Сочи».

Главным арбитром встречи назначен Кирилл Левников (Санкт-Петербург). В роли его ассистентов выступят Антон Кобзев (Москва) и Роман Милюченко (Санкт-Петербург). Резервным арбитром будет Сергей Чебан (Москва).