Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублев проведут первые матчи в рамках турнира серии «Мастерс» в Цинциннати, который в этом году из-за пандемии коронавируса проходит в Нью-Йорке.

Первым соперником Хачанова станет представитель Казахстана Александр Бублик. Рублев встретится с британцем Дэниэлем Эвансом. Оба матча состоятся сегодня, 22 августа.

На данный момент Рублев занимает 14-е место в рейтинге АТР, Хачанов — 15-е. На турнире выступит еще один представитель России Даниил Медведев, он получил третий номер посева и начнет борьбу со второго круга.

Призовой фонд соревнований составляет 4 674 780 долларов.