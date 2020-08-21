Российский тренер по фигурному катанию Елена Буянова высказалась о выступлениях Елизаветы Осокиной на контрольных прокатах юниорской сборной России по фигурному катанию.

В интервью RT Буянова отметила, что Осокина занимается в ЦСКА лишь второй год, поэтому тренеры прежде всего хотели развить уже имеющиеся качества — отрабатывали скольжение, занимались хореографией и прыжками.

«Очень рада, что девочка сумела показать на прокатах свой максимум, несмотря на то что первый раз оказалась в сборной, первый раз участвовала в предсезонных прокатах», — отметила Буянова, подчеркнув, что в ЦСКА стараются максимально развить индивидуальность тех спортсменок, которые тренируются в школе

«13-14 лет — это тот самый возраст, когда из талантливого ребенка можно вылепить все что угодно», – сказала Буянова.