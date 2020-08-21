Российский тренер по фигурному катанию Елена Буянова высказалась о выступлениях Елизаветы Осокиной на контрольных прокатах юниорской сборной России по фигурному катанию.
В интервью RT Буянова отметила, что Осокина занимается в ЦСКА лишь второй год, поэтому тренеры прежде всего хотели развить уже имеющиеся качества — отрабатывали скольжение, занимались хореографией и прыжками.
«Очень рада, что девочка сумела показать на прокатах свой максимум, несмотря на то что первый раз оказалась в сборной, первый раз участвовала в предсезонных прокатах», — отметила Буянова, подчеркнув, что в ЦСКА стараются максимально развить индивидуальность тех спортсменок, которые тренируются в школе
«13-14 лет — это тот самый возраст, когда из талантливого ребенка можно вылепить все что угодно», – сказала Буянова.
Пользуясь случаем, хочу ещё раз поблагодарить Елену Германовну за помощь Жене Медведевой и пожелать больших успехов ей, как тренеру, её воспитаннице Е. Осокиной и другим воспитанникам. В отличие от настоящих честных тренеров, Тутберидзе как раз не требуются фигуристки с яркой индивидуалностью. В её конвейере важно, что у неё есть возможность отбора лидера из множества девочек, бесправных рабынь. А уже отобраному по её критериям лидеру она «создаст преимущества» мошенническим путём, как создала их Загитовой. Видимо, прознав про это, и побежали от неё девочки. Поэтому, не смотря, скорее именно потому, что она работает, находясь в превелигированном положении, относительно остальных тренеров, очень хочется,… Читать далее »