«Зенит» на своем поле сегодня примет «Тамбов» в матче четвертого тура Российской Премьер-Лиги. Команда Сергея Семака — единственная в чемпионате, которой удалось пройти стартовый трехматчевый отрезок без потерь.

Сине-бело-голубые взяли девять очков, обыграв сначала «Ротор» и «Ростов» на выезде, затем — ЦСКА дома. При этом в матче с армейцами «Зенит» испытывал определенные кадровые проблемы в связи с дисквалификацией Ярослава Ракицкого, однако дубль Сердара Азмуна принес команде важные три очка.

В сегодняшнем матче проблем с составом быть не должно, поэтому не ожидается и сенсаций. Место в воротах как обычно займет Михаил Кержаков, так как Андрей Лунев по-прежнему не вернулся в строй после травмы.

В центре обороны отбывший дисквал за две желтые карточки Ракицкий составит пару хорватскому новичку «Зенита» Деяну Ловрену. Даже в отсутствие Ярослава Семак не доверил эту позицию молодому Даниле Прохину, поэтому нет сомнений, что сегодня украинский защитник вернется на свое место. По бокам, как обычно, расположатся Вячеслав Караваев и Дуглас Сантос.

В центре поля традиционно появятся Вильмар Барриос и Магомед Оздоев, также в полузащите сыграют Себастьян Дриусси и Малком — нынешний лимит на легионеров позволяет не пересчитывать иностранцев на поле.

В атакующей линии тоже обойдется без сюрпризов: с первых минут сыграет связка Артем Дзюба — Сердар Азмун.

Состав «Зенита» на матч с «Тамбовом» (по версии Nevasport): Кержаков — Караваев, Ловрен, Ракицкий, Сантос — Дриусси, Оздоев, Барриос, Малком — Дзюба, Азмун.