«Я опечалена. Это полное дно»: Подчуфарова — о запрете Ким Чен Ына на домашних собак

Бывшая российская биатлонистка Ольга Подчуфарова, перешедшая в сборную Словении, отреагировала на решение главы КНДР Ким Чен Ына запретить в стране содержание домашних собак.

По мнению Подчуфаровой, коронавирус был еще цветочками по сравнению с запретом на домашних животных.

«Я опечалена. Это полное дно. Сегодня он решает, жить собакам или нет, а завтра будет решать, насколько непригодны для жизни сами люди», – написала Подчуфарова в историях своего «Инстаграма».