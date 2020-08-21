«Я опечалена. Это полное дно»: Подчуфарова — о запрете Ким Чен Ына на домашних собак

Бывшая российская биатлонистка Ольга Подчуфарова, перешедшая в сборную Словении, отреагировала на решение главы КНДР Ким Чен Ына запретить в стране содержание домашних собак.
По мнению Подчуфаровой, коронавирус был еще цветочками по сравнению с запретом на домашних животных.
«Я опечалена. Это полное дно. Сегодня он решает, жить собакам или нет, а завтра будет решать, насколько непригодны для жизни сами люди», – написала Подчуфарова в историях своего «Инстаграма».
Напомним, Подчуфарова выступала за сборную России, затем объявила о завершении карьеры. После паузы биатлонистка вернулась в спорт и сменила гражданство. Выступая за сборную Словении, она выиграла национальный чемпионат.
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