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  • 17:37,  21 августа 2020
Биатлон
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«Я опечалена. Это полное дно»: Подчуфарова — о запрете Ким Чен Ына на домашних собак

Подчуфарова
Ольга Подчуфарова. Фото: https://www.instagram.com/olgapodchufarova/

Бывшая российская биатлонистка Ольга Подчуфарова, перешедшая в сборную Словении, отреагировала на решение главы КНДР Ким Чен Ына запретить в стране содержание домашних собак.

По мнению Подчуфаровой, коронавирус был еще цветочками по сравнению с запретом на домашних животных.

«Я опечалена. Это полное дно. Сегодня он решает, жить собакам или нет, а завтра будет решать, насколько непригодны для жизни сами люди», – написала Подчуфарова в историях своего «Инстаграма».

Напомним, Подчуфарова выступала за сборную России, затем объявила о завершении карьеры. После паузы биатлонистка вернулась в спорт и сменила гражданство. Выступая за сборную Словении, она выиграла национальный чемпионат.

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