Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева рассказала об именных упражнениях, которые выполняет на тренировках в группе Брайана Орсера.

Слова Медведевой цитирует портал «МК-Спорт». Фигуристка подтвердила, что в группе Орсера существуют именные упражнения — «Юдзуру», «Джейсон», «Евгения». По словам Медведевой, упражнения иногда меняются.

«Почему они именные? Потому что каждый иногда придумывает свои упражнения и делает их на раскатке», — сказала фигуристка, отметив, что бывает, когда их замечают Брайан Орсер или Трейси Уилсон, они отмечают их интересными.

«У меня уже два таких упражнения», — заключила Медведева.

Напомним, сейчас Евгении Медведевой приходится тренироваться в Москве на катке ЦСКА, помогает в подготовке ей Татьяна Тарасова.