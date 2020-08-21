Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева рассказала об именных упражнениях, которые выполняет на тренировках в группе Брайана Орсера.
Слова Медведевой цитирует портал «МК-Спорт». Фигуристка подтвердила, что в группе Орсера существуют именные упражнения — «Юдзуру», «Джейсон», «Евгения». По словам Медведевой, упражнения иногда меняются.
«Почему они именные? Потому что каждый иногда придумывает свои упражнения и делает их на раскатке», — сказала фигуристка, отметив, что бывает, когда их замечают Брайан Орсер или Трейси Уилсон, они отмечают их интересными.
«У меня уже два таких упражнения», — заключила Медведева.
Напомним, сейчас Евгении Медведевой приходится тренироваться в Москве на катке ЦСКА, помогает в подготовке ей Татьяна Тарасова.
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