На территории стадиона в Грозном, где проходят домашние матчи «Ахмата», было совершено жертвоприношение в честь годовщины дня рождения Ахмата Кадырова.

В аккаунте стадиона в «Инстаграме» сообщается, что провести обряд поручил генеральный директор спорткомплекса Магамед Мацуев.

«Мясо жертвенного животного раздали сотрудникам стадиона. Да примет Всевышний наши добрые деяния и ниспошлет нам свою милость», — гласит сообщение пресс-службы спорткомплекса.

Напомним, в трех стартовых поединках нового сезона РПЛ «Ахмат» набрал четыре очка. На данный момент грозненцы идут на восьмом месте в турнирной таблице. В субботу, 22 августа, «Ахмат» встретится с подмосковными «Химками» в четвертом туре.