Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева поведала о том, чтобы она могла сказать самой себе в прошлом.

Слова Медведевой цитирует портал «МК-Спорт».

«Единственное, что я себе сказала бы – как в том сказание про кольцо: все пройдет, и это пройдет», — отметила фигуристка, подчеркнув, что в ее жизни было много сложных моментов, после которых хотелось сдаться, однако она шла вперед.

Медведева добавила, что ей помогали идти вперед родители и друзья, они не дали ей сдаться.

«Очень хочется иногда вернуться в те моменты, когда было тяжело и, казалось, что вот он конец, просто подойти к себе и сказать, что все будет хорошо в будущем», — сказала Медведева.

Напомним, в 2018 году Евгении Медведевой пришлось переехать в Канаду, чтобы заниматься у нового тренера — Брайана Орсера.