«Монако» на официальном сайте заявил, что один из игроков команды заразился коронавирусом. Клуб не стал раскрывать фамилию заболевшего.

Исходя из заявления клуба, данный футболист чувствует себя хорошо и в соответствии с медицинскими протоколами изолировал от команды.

Как отмечает Sport24, этот игрок не является Александром Головиным. Все тесты хавбека «Монако» дали отрицательный отрицательный результат на коронавирус.

Российский футболист вместе с другими футболистами «Монако» готовится к игре первого тура нового сезона чемпионата Франции. «Монако» предстоит сыграть дома с «Реймсом» 23 августа.