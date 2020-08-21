Бывший нападающий «Зенита» сборной России Александр Кержаков вспомнил свой период пребывания в «Севилье», где он играл на протяжении двух лет.

Кержаков рассказал, что решил ехать в «Севилью» после ее победы в финале Суперкубка УЕФА-2006 над «Барселоной». По словам Кержакова, когда «Зенит» получил предложение, футболисту было очень лестно и приятно.

» Когда «Зенит» понял, что я настроен серьезно, предложил новый контракт с зарплатой в 2,5 раза больше, чем в «Севилье». Но мне было важнее другое: играть среди тех, кто казался недосягаемым», — приводит слова Кержакова Sports.ru.

В составе «Севильи» Кержаков стал победителем Кубка УЕФА и Суперкубка Европы.