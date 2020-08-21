Состоялась церемония взвешивания перед боем между российским боксером Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом.

Экс-чемпион мира по версии WBA в тяжелом весе на церемонии был взвешен почти на 13 кг легче временного чемпиона мира по версии WBC. Боевой вес Поветкина 101,6 кг, а Уайт весит 114,5 кг.

Сороколетний Поветкин имеет 35 побед (24 нокаутом), два поражения и одну ничью. 32-летний Уайт сделал 27 побед 18 нокаутом из которых нокаутом, а также потерпел одно поражение.

Поветкин выйдет в ринг против Уайта в британском Брентвуде в субботу, 22 августа. Начало боя — в 00:15 по московскому времени.