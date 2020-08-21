22 августа Ассоциация выпускников СПбГУ проведет онлайн-фестиваль «АкадемПалуба II: беседы об истории паруса и о современном яхтинге». Целый день лекций, дискуссий и мастер-классов от яхтсменов, путешественников и историков. Послушать истории про легендарные водные маршруты, научиться определять координаты корабля или вдохновиться историями о том, как люди становятся капитанами и отправляются в самостоятельные путешествия — все это можно сделать в субботу. Мероприятие будет идти весь день с 11:00 до 20:30.

Ежегодно в августе Ассоциация выпускников СПбГУ проводит в Петербурге Парусную регату — масштабные международные спортивные соревнования, в которых принимают участие университетские команды со всего света. Стало доброй традицией сопровождать гонки параллельной образовательной программой. В этом году из-за пандемии регата не состоится, однако просветительская составляющая этого проекта будет реализована онлайн.

Программа:

11.00-12.00 Лекция «Тогда корабли были деревянные, зато люди — железные». Как выживали моряки XVI — первой пол. XIX веков?

Лектор — Кирилл Назаренко, доктор исторических наук, профессор кафедры источниковедения истории России СПбГУ.

12.30-13.30 Лекция «Жить в океане: очерк истории и культуры Микронезии»

Спикер — Арина Лебедева, кандидат исторических наук, научный сотрудник отдела Австралии, Океании и Индонезии МАЭ РАН.

14.00-15.00 Лекция «От градштока до октанта: навигационные инструменты парусного флота». Координаты и курс корабля, интересные приемы штурманов парусных судов.

Лектор — Евгения Лупанова, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Музея М.В. Ломоносова МАЭ РАН.

15.30-16.30 Диалог «Для чего люди становятся капитанами, какие возможности перед ними открываются». Лекция организована яхтенной школой «Сила ветра».

Участники:

Анна Синицына, дизайнер, молодой капитан из Москвы и выпускница Школы капитанов «Силы ветра»;

Виктор Щулькин, инструктор «Силы ветра», руководитель Школы капитанов.

17.00-18.30 Дискуссия «Портал в прошлое: легендарные парусники и исторические маршруты сегодня». Как и зачем реконструируют и повторяют маршруты исторических экспедиций?

Участники:

Артем Гарин, член молодежного экспертного совета Фонда им. Миклухо-Маклая;

Ольга Преображенская, руководитель морских молодежных программ Проекта Штандарт;

Владимир Волкогон, ректор Калининградского государственного технического университета.

19.00-20.30 Дискуссия «Яхтинг в год самоизоляции». Чем спасались спортсмены, как тренировались, какие проекты реализовывали?

Участники:

Алексей Жиров, PR директор Яхт-клуба Санкт-Петербурга и комментатор Матч ТВ;

Денис Котляров, руководитель проекта Открытый кубок СПбГУ по парусному спорту;

Яхтсмены, участники Парусной регаты разных лет: Денис Валиуллин, Ян Эмерсон, Богдан Бабенко, Григорий Недошивин.