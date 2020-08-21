Бывший российский теннисист Марат Сафин вспомнил, какова была его реакция, когда он поднялся на первую строчку рейтинга ATP. Сафин впервые возглавил мировой теннисный рейтинг 20 ноября 2000 года.

По словам Сафина, в себя он не верил, считал себя слабее. Сейчас, как отметил Сафин, он лучше понимает теннис.

«Для меня было очень странно стать первой ракеткой мира и быть ею. Я не был готов к этому, потому что ещё несколькими месяцами ранее не мог и представить, что у меня будет шанс стать первым в мире. Тогда я был в топ-50 и играл очень плохо. Я себя недооценивал» — приводит слова Сафина официальный сайт тура.

Напмоним, Сафин 15 раз выигрывал турниры в одиночном разряде. Среди его успехов — победу на US Open 2000 и Australian Open 2005. Профессиональную карьеру россиянин завершил в 2009 году.