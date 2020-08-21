Генеральный директор «Уфы» Ринат Шайбеков озвучил информацию о разных проектах клуба. Гендиректор сменил на этому посту ушедшего в «Спартак» Шамиля Газизова.

По словам Шайбеков, любой из игроков «Уфы» может уйти из клуба в случае достойного предложения. Также «Уфа» рассматривает привлечение дохода за рубежом.

«Есть вероятность, что «Уфа» получит финансирование от зарубежной компании. Идеи есть, но пока говорить про них рано», — приводит слова Шайбекова Sport24.

Также чиновник отметил, что вопрос по строительству нового стадиона прорабатывается на уровне руководства республики.

Напомним, «Уфа» в первых трех матчах РПЛ набрала четыре очка.