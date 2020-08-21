Футболисты «Зенита» Алексей Сутормин и Денис Терентьев вновь вошли в стан сине-бело-голубых перед игрой с «Тамбовом» в четвертом туре РПЛ.

Как отмечает Metaratings, в составе команды Сергея Семака отсутствуют лишь голкипер Андрей Лунев и полузащитник Леон Мусаев.

Отмечается, что Терентьев и Сутормин вернулись после повреждений, а не в связи с подозрением игроков на коронавируса.

Встреча «Зенита» и «Тамбова» пройдет на «Газпром Арене 22 августа в 18.00 по московскому времени.

После трех сыгранных туров в РПЛ «Зенит» единолично лидирует, набрав девять очков из девяти возможных. «Тамбов» с одной победой идет на одиннадцатом месте.