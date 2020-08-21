Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой рассказал о сравнениях со знаменитом однофамильцем Александром Мостовым.

По словам игрока «Зенита», с Александром познакомились, когда зенитовец выходил в прямой эфир «Матч ТВ». Первое, что сказала бывший футболист — «Не, вроде не похож». Как отметил Мостовой-младший, «царь» узнаел о нему еще в «Долгопрудном», когда пришел на матч, в котором принимал участие Андрей.

«Миша Кержаков постоянно шутит, «царем» меня зовет. Я много разных нарезок с его игрой смотрел — не просто так человека «царем» называли», — приводит слова Мостового официальный сайт «Зенита».

Напомним, что Мостовой в этом сезоне вернулся из «Сочи», за который выступал на правах аренды.