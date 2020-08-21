Голкипер «Айлендерс» Семен Варламов подвел итоги победы в серии над «Вашингтоном» в первом раунде плей-офф НХЛ. Коллектив из Нью-Йорка одержал победу со счетом 4:0 в пятой игре (4-1 в серии) и вышел во второй раунд плей-офф.

Варламов отметил, что очень счастлив, что его команда сыграла так здорово и вышла в следующий раунд. Как отметил Варламов, каждый матч в серии был как война.

«Вашингтон» сражался до конца. Но надо отдать должное всем игрокам «Айлендерс». Мы сегодня показали выдающийся хоккей», — приводит слова Варламова пресс-служба НХЛ.

По словам Варламова, все ребята сражались, своевременно возвращались назад, старались делать броки, принимая шайбу на себя. Варламов подчеркнул опасность Александра Овечкина, с которым отличной действовали в меньшинстве.