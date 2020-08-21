Пауза в карьере олимпийской чемпионки Алины Загитовой будет продолжена. Фигуристка не выступит на этапах Кубка России по фигурному катанию.

Загитова не попала в список участников этапов, который опубликован на сайте Федерации фигурного катания России (ФФКР).

Отметим, в предстоящем сезоне этапы Кубка России являются отбором на чемпионат России-2021. Для участия в национальном национальном первенстве, фигурист должен выступить на двух этапах Кубка России.

Напомним, что Загитова объявила о приостановке карьеры в декабре 2019 года. Перед началом сезона она была включена в основной состав сборной России для подготовки к выступлениям.