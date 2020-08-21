Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой вспомнил период пребывания в Академии армейского клуба, из которой игроку пришлось уйти.

По словам Мостового, это был такой возраст — 13-14 лет, когда кто-то раньше начинает расти, кто-то позже. Мостовой оказался среди вторых. По воспоминаниям футболиста, он и так всегда был небольшого роста, а там вообще была огромная пропасть между ним и сверстниками.

«Когда рядом ставили, казалось, у нас несколько лет разницы. На поле это тоже было заметно — вроде всегда скорость была моим огоньком, а тут я медленнее всех бежал. Видимо, в ЦСКА в тот момент акцент был больше сделан на физику, и я не проходил по этим показателям. Тогда я точно так же пришел на просмотр в «Локомотив», и меня взяли. Там не смотрели на физические данные, хотели мышление, технику», — приводит слова Мостового официальный сайт «Зенита».

Напомним, что предыдущий сезон Мостовой провел в аренде в «Сочи», забив за южный клуб шесть голов.