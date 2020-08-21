Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган объяснил отсутствие олимпийской чемпионки Алины Загитовой в заявке для участия в Кубке России.

«Загитова будет участвовать в прокатах, а дальше будем смотреть, как она будет выступать. Загитова сама будет определять, как будет проходить работа. Это в принципе совместное принятое решение», — приводит слова Когана Sport24.

Этапы Кубка России этого сезона являются отборочными на чемпионат России 2021. Нужно высупить минимум на двух этапах Кубка России

Напомним, что Загитова поставила карьеру на паузу в декабре 2019 года Алина Загитова. Перед началом сезона олимпийскую чемпионку включили в основной состав сборной России для подготовки к выступлениям.