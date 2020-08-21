Утверждено распределение фигуристок сборной команды России по этапам Кубка страны в этом году.

Этапы Кубка России этого сезона начнутся 18-22 сентября, когда стартует первый этап в Сызрани. На нем выступят Анна Щербакова, Евгения Медведева и Ксения Синицына.

На втором этапе в Москве, который состоится с 10 по 13 октябрся, выступят Александра Трусова и Евгения Медведева. На третьем этапе в Сочи (23-27 октября) вместе с Анной Щербаковой на лед выйдет Елизавета Туктамышева, Анастасия Гулякова и Софья Самодурова.

На 4-м этапе (Казань, 8-12 ноября) Алена Косторная выступит вместе с Александрой Трусовой и Софьей Самодуровой.

На пятом этапе в Москве (5-8 декабря) также выступит Алена Косторная вместе с Туктамышевой, Синицыной и Гуляковой.