Руководитель Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков дал комментарий относительно новости, что олимпийская чемпионка Алина Загитова не была заявлена для участия в Кубке России.

«Могу только сказать, что сейчас у нас будут контрольные прокаты. Алина в них примет участие, а дальнейшие планы на сезон будут рассматриваться позже», — приводит слова Горшкова Sport 24.

Этапы Кубка России в этом году станут отборочным билетом на чемпионат России этого сезона. Для участия в первенстве нужно выступить минимум на двух этапа Кубка.

Напомним, Загитова приостановила карьеру в декабре прошлого года. Перед началом этого сезона он была включена в список тех, кто готовится к выступлениям.