Бывший тренер сборной России Гус Хиддинк приступил к работе с новой национальной сборной. По информации голландского Fox Sports, специалист возглавил сборную Кюрасао.

Хиддинк приступит к работе 1 сентября. Его контракт рассчитан до завершение ЧМ-2022 в Катаре. Последним местом работы Хиддинка была олимпийская сборная Китая.

По словам Гуса, возможно, это не очевидное решение, но отказаться было трудно.

«Сборная Кюрасао в последние годы сделала большой шаг вперед, и я хотел бы помочь игрокам и персоналу подняться на ступень выше на международном уровне», — отметил 73-летний голландец.

Ранее бывший игрок сборной Голландии Хедвигес Мадуро получил роль советника футбольной ассоциации Кюрасао.