Российские теннисистки Дарья Касаткина и Людмила Самсонова проиграли в финале квалификации турнира в Цинциннати и не сыграют в основной сетке турнира.

В решающем матче квалификации 68-я ракетка мира Касаткина уступила американке Кристине Макхейл, занимающей 90-е место в рейтинге WTA. Россиянка уступила в двух сетах 3:6, 5:7. На это ей потребовалось один час и 34 минуты.

120 ракетка мира Самсонова уступила американке Джессике Пегуле, занимающей 83-е место в рейтинге WTA. Счет встречи — 3:6, 6:3, 2:6. Матч длился один час 42 минуты.

Напомним, из-за пандемии коронавируса сезон в мужском и женском турах был приостановлен в марте и возобновился 3 августа на турнире WTA в Палермо.