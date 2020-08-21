Киевское «Динамо» провело первую игру под руководством нового главного тренера Мирчи Луческу. В первом туре нового сезона украинской Премьер-лиги киевляне разгромили донецкий «Олимпик» со счетом 4:1.

У киевской команду по мячу забили Буяльский, Супряга и Цыганков. Еще один мяч — это автогол, который записан на счету игрока «Олимпика» Завийского. Единственный гол у дончан забил Политыло.

Ранее в Украине Луческу на протяжении двенадцати лет тренировал главного соперника киевлян донецкий «Шахтер». В России Луческу работал в «Зените», проведя сезон 2017/2018 годов. Под руководством Луческу «Зенит» выиграл Суперкубок России и занял третье место в РПЛ.