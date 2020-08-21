Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов рассказал о своих бизнесах.

Самедов отметил, что его инвестиции — это ресторан. Кроме того, у бывшего футболиста «Спартака», «Локомотива» и «Динамо» есть общий бизнес с бывшими агентами — склады.

«И сейчас я открываю клинику. Пластика. Так что если надо будет губы, нос сделать – обращайся», — сказал Самедов в эфире программы «Коммент Шоу».

По словам Самедова, в плане прибыли от ресторана он зависим от погоды, поскольку заведение находится в парке. Если заливают каток, то проходимость даже больше, чем летом. Также Самедов, что его бизнес очень серьезно затронула пандемия.