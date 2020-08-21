Чемпионка мира Мария Бутырская выразила отношение к отсутствию олимпийской чемпионки Алины Загитовой в заявочных списках на этапы Кубка России.

По словам Бутырской, Загитова — это спортсменка с большой буквы. Бутырская отметила, что когда-то за женское фигурное катание было стыдно, а сейчас это один из основных видов спорта не только в России, но и в мире.

«Некоторые берут тайм-аут, чтобы все взвесить. Алина сделала такую историю, что ее всегда приятно видеть на льду», — приводит слова Бутырской «Чемпионат».

Отметим, что Загитова решит о своем участии в этапах Кубка России после открытых прокатов национальной сборной, которые пройдут 12-13 сентября в Москве.

Загитова решит, примет ли она участие в этапах Кубка России, после открытых прокатов российской сборной,