Гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят прокомментировал намерения организаторов Гран-при России провести гонку со зрителями. Этап в Сочи должен быть первым в текущем сезоне, который пройдет со зрителями.

По словам Квята, гонка со зрителями станет интересным опытом — болельщики вновь вернутся на трибуны спустя довольно долгое время. Особенно рад Квят, что эта гонка будет для него домашней.

«Будет здорово увидеть на автодроме зрителей. И конечно, я полагаю, организаторы предпримут все необходимые меры для безопасности зрителей и участников», — приводит слова Квята Racefans.net.

Ранее организаторы Гран-при России заявили, что в Сочи планируется пустить на трибуны до 30000 человек.