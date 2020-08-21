Российская теннисистка Анна Калинская вышла в основную сетку турнира в Цинциннати, перенесенного из-за пандемии в Нью-Йорк. В решающем матче квалификации 117-я ракетка планеты Калинская победила 77-ю ракетку мира румынку Соране Кырстя со счетом 7:5, 6:4.

Матч продолжался два часа и одну минуту. За это время Калинская ни разу не подала на вылет, выполнила пять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти. Кырстя выполнила один эйс, четыре раза ошиблась на подаче и реализовала два брейка.

Ранее борьбу в квалификации завершили россиянки Дарья Касаткина и Людмила Самсонова. Напомним, что из-за пандемии коронавируса теннисные турниры были завершены в марте и возобновились 3 августа.