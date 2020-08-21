Казанскому «Рубину» пришлось добираться до отеля на такси. Это стало возможным из-за опоздания автобуса, который по организации ЦСКА должен был встречать тренеров и игроков гостевой команды. Казанский клуб отправлялся на выезд 3-го тура РПЛ в Москву.

Директор по связям с общественностью ЦСКА Сергей Аксенов извинился за инцидент. По его словам, весь клубный транспорт был на месте вовремя, но почему-то водитель выехал позже указанного ЦСКА времени и попал в пробку, после чего не смог добраться до аэропорта в нужно время, чтобы встретить игроков и тренерский штаб.

«Мы приносим свои извинения «Рубину» и сожалеем о произошедшем, но никакой подоплеки в этом искать не стоит», — приводит слова Аксенова Sport24.

Отметим, что согласно санитарному протоколу РПЛ, командам рекомендовано передвигаться на клубных автобусах. Их предоставляет принимающая сторона.