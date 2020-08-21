Новости дня на Nevasport: Загитовой нет в заявочном списке на Кубок России, «Севилья» выиграла Лигу Европу

Олимпийская фигуристка Алина Загитова не выступит в Кубке России в этом сезоне. «Интер» и «Севилья» разыграли Кубок Лиги Европы. Эти и другие новости пятницы на Nevasport.

«Севилья» выиграла Лигу Европы в шестой раз

В решающем матче Лиги Европы «Севилья» встречалась с «Интером» и одержала волевую победу со счетом 3:2. Встреча проходила на стадионе «Райн-Энерги» в Кёльне (Германия). На 74-й минуте встречи лучший бомбардир «Интера» Ромелу Лукаку срезал мяч в свои ворота после удара через себя защитника «Севильи» Диего Карлоса. Это был победный мяч «Севильи». Таким образом, «Севилья» в шестой раз за последние 15 лет побеждает в Лиге Европы.

Загитова не выступит на этапах Кубка России, которые являются отбором на чемпионат страны

Пауза в карьере олимпийской чемпионки Алины Загитовой будет продолжена. Фигуристка не выступит на этапах Кубка России по фигурному катанию. Загитова не попала в список участников этапов, который опубликован на сайте Федерации фигурного катания России (ФФКР). Отметим, в предстоящем сезоне этапы Кубка России являются отбором на чемпионат России-2021. Для участия в национальном национальном первенстве, фигурист должен выступить на двух этапах Кубка России.

Стало известно, как фигуристок сборной России распределили по этапам Кубка страны

Утверждено распределение фигуристок сборной команды России по этапам Кубка страны в этом году.

Этапы Кубка России этого сезона начнутся 18-22 сентября, когда стартует первый этап в Сызрани. На нем выступят Анна Щербакова, Евгения Медведева и Ксения Синицына. На втором этапе в Москве, который состоится с 10 по 13 октябрся, выступят Александра Трусова и Евгения Медведева. На третьем этапе в Сочи (23-27 октября) вместе с Анной Щербаковой на лед выйдет Елизавета Туктамышева, Анастасия Гулякова и Софья Самодурова.

Сутормин и Терентьев вернулись в состав «Зенита» перед матчем с «Тамбовом»

Футболисты «Зенита» Алексей Сутормин и Денис Терентьев вновь вошли в стан сине-бело-голубых перед игрой с «Тамбовом» в четвертом туре РПЛ. Отмечается, что Терентьев и Сутормин вернулись после повреждений, а не в связи с подозрением игроков на коронавирус.

Поветкин оказался легче Уайта на 13 кг

Состоялась церемония взвешивания перед боем между российским боксером Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом. Экс-чемпион мира по версии WBA в тяжелом весе на церемонии был взвешен почти на 13 кг легче временного чемпиона мира по версии WBC. Боевой вес Поветкина 101,6 кг, а Уайт весит 114,5 кг.