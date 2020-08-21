Наставник «Барселоны» Рональд Куман попрощался с национальной сборной Нидерландов.

Пл словам тренера, для него было честью возглавлять сборную Нидерландов.

«Делал всё возможное, чтобы мы успешно выступали эти два с половиной года. С гордостью смотрю на то, чего мы достигли вместе. У сборной Нидерландов светлое будущее. Спасибо!» — написал Куман у себя в твиттере.

Напомним, «Барселона 19 августа назначила Кумана на роль главного тренера после увольнения предыдущего наставника Кике Сетьена.

В прошлом сезоне «Барселона» заняла второе место в чемпионате Испании и вылетела из Лиги чемпионов на стадии четвертьфинала.