В решающем матче Лиги Европы «Севилья» встречалась с «Интером» и одержала волевую победу со счетом 3:2. Встреча проходила на стадионе «Райн-Энерги» в Кёльне (Германия).

После первого тайма счет был 2:2. Первый мяч забил Ромелу Лукаку с пенальти, который сам же и заработал после фола Диего Карлоса. Далее «Севилья» вышла вперед после дубля форварда Де Йонга. Уругвайский защитник Диего Годин сравнял счет в концовке первого тайма.

На 74-й минуте встречи лучший бомбардир «Интера» Ромелу Лукаку срезал мяч в свои ворота после удара через себя защитника «Севильи» Диего Карлоса. Это был победный мяч «Севильи».

Таким образом, «Севилья» в шестой раз за последние 15 лет побеждает в Лиге Европы.