В рамках четвертого тура Российской премьер-лиги сегодня, 22 августа, между собой сыграют московский ЦСКА и казанский «Рубин».

Игра пройдет на стадионе «ВЭБ-Арена», начало назначено на 20:00 по московскому времени.

Бесплатную прямую трансляцию можно будет посмотреть здесь:

Встречу рассудит бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым. Помогать на линиях главному судье будут ассистенты Роман Милюченко и Антон Кобзев. Резервный арбитр — Сергей Чебан.

На данный момент в активе ЦСКА шесть очков после трех матчей (две победы, одно поражение). Подопечные Виктора Гончаренко обыграли «Химки» и «Тамбов», а затем уступили «Зениту» на выезде. «Рубин» идет всего с одним набранным очком: команда Леонида Слуцкого сыграла вничью с «Уралом», а также проиграла «Локомотиву» и «Сочи».