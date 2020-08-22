Стали известны все клубы, которые сыграют в четвертьфинале Кубка Стэнли в сезоне-2019/20.

В Западной конференции сложились две пары: «Вегас Голден Найтс» — «Ванкувер Кэнакс» и «Колорадо Эвеланш» — «Даллас Старз». «Ванкувер» вышел в этот раунд плей-офф впервые за последние девять лет.

В Восточной Конференции пройдут следующие полуфинальные серии: «Филадельфия Флайерз» — «Нью-Йорк Айлендерс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Бостон Брюинз». «Филадельфия» сыграет в полуфинале Восточной конференции» впервые за восемь лет.

Матчи Западной конференции проходят в Торонто на стадионе «Скоттиабанк-Арена», матчи Восточной конференции — в Эдмонтоне на арене «Роджерс Плейс».

Отметим, в первом раунде Кубка Стэнли вылетели оба прошлых чемпиона: «Вашингтон Кэпиталс» проиграл серию «Нью-Йорк Айлендерс», а «Сент-Луиз Блюз» уступил «Ванкувер Кэнакс».