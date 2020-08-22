Тульский «Арсенал» сегодня, 22 августа, в рамках 4-го тура Российской Премьер-лиги принимает на своем поле московское «Динамо». Игра на стадионе «Арсенал» начнется в 17:30 по московскому времени.

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Главным арбитром встречи назначен Владимир Москалёв (Воронеж). В роли его ассистентов выступят Алексей Лунёв (Новосибирск) и Дмитрий Жвакин (Санкт-Петербург); Резервный: Алексей Амелин (Тула).

«Арсенал» набрал за первые три тура всего три очка: команда из Тулы сыграла вничью с «Ахматом», а затем дважды проиграла — «Уфе» и «Краснодару». «Динамо» набрал семь очков и идет среди лидеров турнирной таблицы, поскольку обыграл «Урал» и «Ростов», а также поделил очки в матче с «Ротором».