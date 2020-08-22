Российский боец смешанного стиля Вадим Немков победил американца Райана Бейдера в главном бою турнира Bellator 244 и стал чемпионом промоушена в полутяжелом весе.

Турнир прошел на стадионе «Мохеган Сан» в Анкасвилле (штат Коннектикут, США).

В первом раунде бойцы сражались на равных, а в середине второго Немков свалил оппонента на пол и затем довел бой до победы техническим нокаутом.

Сейчас Вадиму Немкову 28 лет, он одержал 12-ю победу в 14 поединках. Последний раз Немков проиграл четыре года назад. 9 побед россиянин одержал нокаутом.

Райану Бейдеру 37 лет, это его 6-е поражение в 34 боях за спортивную карьеру. Отметим, полтора года назад Райан Бейдер за 35 секунд нокаутировал знаменитого российского бойца Федора Емельяненко.