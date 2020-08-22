Российская фигуристка Софья Самоделкина набрала лучшие баллы за выступления на контрольных прокатах юниорской сборной в Новогорске.

Выступления одиночников прошли 18-19 августа, после чего прокаты завершились. Как сообщает портал «Спорт-Экспресс» со ссылкой на источник, присутствовавший на прокатах, Самоделкина выиграла прокаты девушек с результатом в 208,15 балла за две программы. За короткую программу с тройным акселем в каскаде фигуристка набрала 68,93 балла, за произвольную — 139,22.

Отметим, в произвольной программе Самоделкина прыгнула сольный тройной аксель, а также три каскада во второй половине программы: тройной лутц — тройной тулуп, тройной лутц — ойлер — тройной сальхов, тройной риттбергер — двойной тулуп.

Также на контрольных прокатах выступили две подопечные Этери Тутберидзе Дарья Усачева и Майя Хромых, Анна Фролова, Елизавета Осокина и Софья Муравьева.